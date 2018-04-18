Gözaltına alınan Ömerli Kaymakamı tutuklandı
15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Ömerli Kaymakamı Erol Korkmaz tutuklandı.
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