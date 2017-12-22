Gözaltındaki rütbeli askerin arasında onlar var
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın mahrem yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar arasında Kıdemli Albay Yılmaz Özdemir ile Şırnak, Kastamonu, Antalya ve Ağrı İl Jandarma Komutan Yardımcılarının da bulunduğu öğrenildi.
TRT
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