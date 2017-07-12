Facebook Twitter Rss

Göztepe, Beşiktaşlı Tolga Zengin'i istiyor

Göztepe, Beşiktaşlı Tolga Zengin'i istiyor.12537
  • Giriş : 12.07.2017 / 17:44:00

Göztepe, Beşiktaşlı futbolcu Tolga Zengin'in peşine düştü.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Süper Lig'e yükselen Göztepe, son şampiyon Beşiktaş'ın kalesini koruyan Tolga Zengin'in peşine düştü. Teknik adam Tamer Tuna, Beşiktaş'a bizzat teklif götürecek.

Osmanlıspor’un tecrübeli kalecisi Karcemarskas’ı bitiremeyen Göz Göz, Beşiktaş’ta ikinci kaleci pozisyonuna düşen Tolga Zengin’i listesine aldı. Siyah-Beyazlı takımda Fabri’nin ardında kalan Tolga için bu hafta içi İzmir ekibinin nabız yoklayacağı ifade edildi. Şenol Güneş’in 2 sezon yardımcılığını yapan ve takımda futbolcularla son derece iyi ilişkileri olan Tamer Tuna’nın Tolga’yla görüşerek, “Senin tecrübene ihtiyacım var. Kariyerine oynayarak devam etmek istiyorsan kapım sana açık” diyerek çağrıda bulunacağı ifade edildi.

Fenerbahçe’den daha önce orta saha oyuncuları Volkan Şen ve Aatıf Chahechoue’ya talip olan Göztepe’nin, Miroslav Stoch’u da listesine aldığı iddia edildi. Fenerbahçe’de gönderilecekler listesine konulan Slovak sol kanat oyuncusunun Göztepe’ye kiralanması için İzmirli kurmayların temaslara başladığı belirtildi. Stoch’a Göztepe’nin geçen sezon sonunda TFF 1. Lig Play-Off Finali’nde elediği Eskişehir’in de talip olduğu belirtildi.

FANATİK

Aykut Kocaman o ismi kadroya istiyor!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Aykut Kocaman o ismi kadroya istiyor!

Aykut Kocaman o ismi kadroya istiyor!

Fenerbahçe'de teknik adam Aykut Kocaman 2 oyuncuyu takıma istiyor.

Beşiktaş için kritik gün! Mahkemeye çıkıyor

Beşiktaş için kritik gün! Mahkemeye çıkıyor

Beşiktaş, Lyon maçında çıkan olaylar nedeniyle yarın mahkemeye çıkacak.

 

Ünlü futbolcu Gökhan Töre ameliyat oldu

Ünlü futbolcu Gökhan Töre ameliyat oldu

Tecrübeli futbolcu Gökhan Töre, Almanya'da ameliyat oldu.

İşte yeni sezon derbi tarihleri!

İşte yeni sezon derbi tarihleri!

Süper Lig'de 2017-2018 İlhan Cavcav sezonu kura çekimi yapıldı.

 

Şenol Güneş: Onların hiçbirine hayır demem

Şenol Güneş: Onların hiçbirine hayır demem

Şenol Güneş, takımının durumu ve transferlerle ilgili açıklama yaptı.

Sow, Aykut Kocaman'ı aradı: Beni alın!

Sow, Aykut Kocaman'ı aradı: Beni alın!

Tecrübeli futbolcu Sow, Fenerbahçe'ye tekrar dönmek istiyor.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya