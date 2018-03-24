Göztepe'den flaş karar! Sözleşme uzatıldı
Gelecek sezonun çalışmaları şimdiden başladı. İzmir ekibi Göztepe, golcü oyuncu Selçuk Şahin'in sözleşmesini uzatma kararı aldı.
Göztepe UEFA Avrupa Ligi'ne katılsa bile kesinlikle kadro istikrarını bozmak istemeyen Sepil'in 3 futbolcuyla yola devam etmek istediği bildirildi. Futbolculuk kariyerinin son dönemlerine giren 37 yaşındaki Selçuk'un 1 sezon daha sarı-kırmızılı formayı giymeye sıcak baktığı ve futbolu Göztepe'de bırakmayı düşündüğü ifade edildi.
Göztepe'de 2 sezondur görev alan Günay ve Tanju'nun da kontratlarını uzatma konusunda olumlu cevaplar bildirildi. Başkan Mehmet Sepil'in önümüzdeki günlerde futbolcularla parasal konuları konuşacağı ve transferlerin resmiyet kazanacağı öğrenildi.
Göztepe'de yabancı futbolcular Kosanovic ve Leo Schwechlen'le ise sezon sonu görüşülecek. Leo, hafta içinde yaptığı açıklamada İzmir ekibinde çok mutlu olduğunu ve başkan Sepil'le yapacağı görüşmeyi beklediğini söylemişti.
Göztepe'de sol dizinden sakatlanarak sezonu kapatan stoper Kadu'nun durumu ise Brezilya'daki doktorundan gelecek rapora göre belirlenecek. Sarı-kırmızılılarla 1 sezon daha mukavelesi bulunan tecrübeli stoperin kronik bir sakatlığının olması halinde Göztepe ile yollarını ayırabileceği iddia edildi.
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