Facebook Twitter Rss

Göztepe'den flaş karar! Sözleşme uzatıldı

Göztepe'den flaş karar! Sözleşme uzatıldı.19551
  • Giriş : 24.03.2018 / 16:38:00

İzmir ekibi Göztepe, Selçuk Şahin'in sözleşmesini uzatıldı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Gelecek sezonun çalışmaları şimdiden başladı. İzmir ekibi Göztepe, golcü oyuncu Selçuk Şahin'in sözleşmesini uzatma kararı aldı.

Göztepe UEFA Avrupa Ligi'ne katılsa bile kesinlikle kadro istikrarını bozmak istemeyen Sepil'in 3 futbolcuyla yola devam etmek istediği bildirildi. Futbolculuk kariyerinin son dönemlerine giren 37 yaşındaki Selçuk'un 1 sezon daha sarı-kırmızılı formayı giymeye sıcak baktığı ve futbolu Göztepe'de bırakmayı düşündüğü ifade edildi.

Göztepe'de 2 sezondur görev alan Günay ve Tanju'nun da kontratlarını uzatma konusunda olumlu cevaplar bildirildi. Başkan Mehmet Sepil'in önümüzdeki günlerde futbolcularla parasal konuları konuşacağı ve transferlerin resmiyet kazanacağı öğrenildi.

Göztepe'de yabancı futbolcular Kosanovic ve Leo Schwechlen'le ise sezon sonu görüşülecek. Leo, hafta içinde yaptığı açıklamada İzmir ekibinde çok mutlu olduğunu ve başkan Sepil'le yapacağı görüşmeyi beklediğini söylemişti.

Göztepe'de sol dizinden sakatlanarak sezonu kapatan stoper Kadu'nun durumu ise Brezilya'daki doktorundan gelecek rapora göre belirlenecek. Sarı-kırmızılılarla 1 sezon daha mukavelesi bulunan tecrübeli stoperin kronik bir sakatlığının olması halinde Göztepe ile yollarını ayırabileceği iddia edildi.

ŞAMPİY10

Başpehlivana silahlı saldırı

Mesut Özil'in kötü haber! Kadroda yok

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Galatasaray, Sinan Gümüş ile sözleşme uzattı

Galatasaray, Sinan Gümüş ile sözleşme uzattı

Galatasaray, golcü oyuncu Sinan Gümüş ile sözleşme uzattı.

Rusya'dan Fenerbahçeli oyuncuya ceza geldi!

Rusya'dan Fenerbahçeli oyuncuya ceza geldi!

Rusya Futbol Federasyonu, Fenerbahçeli oyuncuya ceza kesti.

 

Beşiktaş, Ricardo Quaresma için kararını verdi

Beşiktaş, Ricardo Quaresma için kararını verdi

Beşiktaş kulübü, golcü oyuncu Ricardo Quaresma için kararını verdi

İngilizler, Cenk'ten sonra Oğuzhan'a göz dikti

İngilizler, Cenk'ten sonra Oğuzhan'a göz dikti

İngiliz kulübü Everton'ın Oğuzhan Özyakup'un peşinde olduğu öğrenildi.

 

Galatasaraylı Rodriues'e resmi teklif geldi!

Galatasaraylı Rodriues'e resmi teklif geldi!

Galatasaray'da forma giyen Rodrigues ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'un sloganına tepki

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'un sloganına tepki

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'un sloganına tepki geldi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya