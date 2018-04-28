Göztepeli taraftarlardan Demba Ba'ya tepki
Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen ve İzmir kulübü Göztepe'ye transfer olan Demba Ba, Kardemir Karabük maçında protesto edildi.
Göztepe taraftarları, Karabükspor maçında oyuna giren Demba Ba'yı ıslıkladı ve "Burasi Göztepe, Beşiktaş değil" tezahüratıyla tepki gösterdi.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Göztepe ile oynayacakları karşılaşma öncesi, Demba Ba'yı sezon sonu transfer edebileceklerini açıklamış, sonrasında büyük tartışmalar yaşanmıştı.
Demba Ba, 28. haftada Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş maçında siyah-beyazlı taraftarların sevgi gösterilerine alkışla karşılık vermişti.
Öte yandan Demba Ba, Karabükspor karşısında Nabil Ghilas'ın attığı 4. golün asistini yaparken, takımının 5. golünü kaydetti.
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