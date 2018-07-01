Gözyaşları içinde toprağa verildi
Ankara’nın Polatlı ilçesinde 22 Haziran’da kaybolduktan 8 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara dua ve gözyaşları arasında toprağa verildi. Ankara Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından Eylü’ün naaşı , Uzunbeyli Mahallesi’ndeki baba evine getirildi. Burada küçük kızın babası İbrahim Yağlıkara ile anne Şerife Yağlıkara, gözyaşlarını tutamadı. Eylül’ün cenazesi, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.
KATİL ZANLISI KONUŞMUYOR
Bu arada, üzerindeki kan örnekleri Eylül’ün DNA’sıyla eşleşen, olay günü acılı babayı arayıp teselli eden zanlı Uğur K. tutuklu bulunduğu cezaevinde özel ekipler tarafından sorgulanıyor. 7 gündür belirli aralıklarla sorguya alınan zanlının, kendisine yöneltilen tüm soruları yanıtsız bıraktığı öğrenildi. Uğur K.’nın yanı sıra annesi H.K. ve kız arkadaşı da gözaltında bulunuyor. Vahşi cinayetle ilgili gazetecilere bilgi veren Ankara Valisi Ercan Topaca, Eylül’ün boğularak öldürüldüğünü tahmin ettiklerini ifade etti. Cinsel istismar konusunda şu an için net bir bilginin olmadığını belirten Vali Topaca, zanlı Uğur K. ile Yağlıkara arasında bir husumet veya kavganın da bulunmadığını bildiklerini belirtti.
SIFIR TOLERANS
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, çocuk istismarcılarına sıfır tolerans gösterileceğini söyledi. Çalık, Malatya’da yaptığı değerlendirmede, “Seçimden önce cinsel istismarla ilgili çok önemli düzenlemeler yaptık. Eylül’le ilgili yaşadığımız vaka tüyler ürpertici bir vaka. Onlarla ilgili en ağır cezai müeyyide uygulanacaktır. Sıfır tolerans gösterilecek. Asla bunlarla ilgili olarak da ceza indirimi söz konusu olmayacak. AK Parti olarak da bunlarla ilgili mücadeleyi yaptık, yapmaya da devam edeceğiz” dedi.
"İNSANLIK KATLEDİLDİ"
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından vahşete sert tepki gösterdi: “Eylül hunharca katledildi, bununla birlikte vicdan katledildi, insanlık katledildi, hayaller katledildi. Korkak katiller bir kez daha milli gönülleri heder etti, kedere boğdu. İdam bile katiller için kurtuluştur. Bu rezillere öyle bir bedel ödetmeliyiz ki, yankısı yedi cetlerinden hissedilmelidir. Çocuk katilleriyle mücadele değil, savaşmak lazımdır. Ve bu savaş kazanılmalıdır, kazanılacaktır. İdamsa idam, cezaysa en ağır ceza...”
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