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Gregory van der Wiel, Portekiz'e gidiyor

Gregory van der Wiel, Portekiz'e gidiyor.10451
  • Giriş : 15.01.2017 / 15:07:00

Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Gregory van der Wiel, Portekiz'in dev kulübüne transfer oluyor.

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Sporting Lizbon'a kiralanacağı belirtilen Wiel, uzun zamandır yedek kulübesinde oturuyordu. Wiel'in "satın alma opsiyonlu" olarak kiralandığı açıklandı.

A Bola gazetesinin iddiasına göre sarı lacivertliler, Portekiz kulübünün satın alma opsiyonlu 800 bin Euro'luk teklifini kabul etti.

Gregory Van der Wiel'in sezon sonuna kadar alacağı 1.5 milyon Euro'luk maaşta pürüz var.

Türkiye'de gelir vergisi oranı yüzde 15. Portekiz'de ise bu oran yüzde 45 olduğu için Van der Wiel'in Sporting'e maliyeti artıyor.

Ücrette anlaşma sağlanırsa Gregory Van der Wiel, Sporting'e imza atacak.

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