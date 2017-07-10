Gri listedeki terörist kendi teslim oldu
Türk Silahlı Kuvvetleri'nden açıklama geldi. İçişleri Bakanlığı'nın 'Aranan Terörist' listesinde bulunan terörist, Siirt'in Pervari ilçesinde eli kanlı terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu.
Öte yandan Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki arazi aramasında kalaşnikof piyade tüfeği ile 60 adet fişeğini ele geçiren güvenlik güçleri, Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalındaki aramalarda ise bir sığınakta RPG-7 roketatarına ait 11 mühimmat, 425 biksi makineli tüfek fişeği, bir tüp ve çok miktarda muhtelif malzeme buldu.
Yüksekova'daki yol araması sırasında tespit edilen el yapımı patlayıcı ise güvenlik güçlerince imha edildi.
HÜRRİYET
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