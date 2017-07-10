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Gri listedeki terörist kendi teslim oldu

Gri listedeki terörist kendi teslim oldu.18218
  • Giriş : 10.07.2017 / 12:47:00

Gri listede aranan PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nden açıklama geldi. İçişleri Bakanlığı'nın 'Aranan Terörist' listesinde bulunan terörist, Siirt'in Pervari ilçesinde eli kanlı terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu.

Öte yandan Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki arazi aramasında  kalaşnikof piyade tüfeği ile 60 adet fişeğini ele geçiren güvenlik güçleri,  Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalındaki aramalarda ise bir sığınakta  RPG-7  roketatarına ait 11 mühimmat, 425 biksi makineli tüfek fişeği, bir tüp ve çok  miktarda muhtelif malzeme buldu.

Yüksekova'daki yol araması sırasında tespit edilen el yapımı patlayıcı  ise güvenlik güçlerince imha edildi.

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