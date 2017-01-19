Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.
Ultimate Ears, birden fazla hoparlörün birbirine bağlanarak aynı müziği çalmasına olanak tanıyan yeni özelliği PartyUp'ı kullanarak, “Guinness Rekorlar Kitabı”na girdi. Ultimate Ears, Paris’teki Les Frigos’ta organize edilen partide 208 hoparlörü birbirine bağlayarak, “Tek bir kaynaktan en fazla hoparlöre bluetooth ile bağlanma rekoru”nu elde etti.
Konukların ellerinde tuttuğu, bazıları masaların üzerine koyulan ve tavandan asılan iplere bağlanan hoparlörler, davetlilere müzik dolu bir gece yaşattı.
Popüler Fransız DJ'ler Richard Orlinski, Michael Canitrot ve Antonin’ın çaldığı geceye, sosyal medya fenomenleri, Funda Radio yayıncıları dahil olmak üzere toplam 150 konuk katıldı.
Resmi Guinness Dünya Rekorları hâkimi Christelle Betrong ise rekoru kayıt altına almak için etkinlikte hazır bulundu.
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