Gül'den AK Parti'ye ilk yanıt!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün yaptığı konuşmasında sert sözlerle yüklendiği 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, sosyal medya hesabı üzerinden AK Parti'ye cevap verdi.
Gül'ün açıklaması şöyle: "Bir süredir basın yayın organları ve sosyal medya üzerinden bazı milletvekilleri ve ilgili troller tarafından şahsıma karşı yapılan saygısızlık, hakaret ve ahlak sınırlarını aşan saldırıların son açıklamamdan sonra giderek arttığına dikkat çekiyorum. Partimizin kuruluş ilkelerinden biri olan düşünce ve ifade özgürlüğüne inanan birisi olarak, gerekli gördüğüm durumlarda görüşlerimi açıklamaya devam edeceğim. "
HÜRRİYET
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