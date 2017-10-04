Gül'den AK Parti'ye olumsuz yanıt!
AK Parti'nin 6-8 Ekim'de yapılacak 26. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na davet edilen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den olumsuz yanıt geldi. Kritik toplantıya Arınç ve Hüseyin Çelik'in katılacağı öğrenildi.
AK Parti, Cuma günü Afyonkarahisar'da kampa giriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 41 ay sonra ilk kez bir AK Parti kampına başkanlık edecek. Kampa kurucular kurulu üyeleri, MYK üyeleri, bakanlar, kadın ve gençlik kolları başkanları ve üyeleri katılacak.
Habertürk TV'den Çimen Çetin'in edindiği bilgilere göre kampa 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, AK Parti hükümetlerinde ve partide önemli görevlerde yer alan Bülent Arınç ve Hüseyin Çelik de davet edildi. Arınç ve Çelik davete olumlu yanıt verirken Gül olumsuz yanıt verdi. Gül'e yakın kaynaklar, Gül'ün bu kararının prensip olarak siyasi etkinliklere katılmaması ile ilgili olduğunu dile getirdi.
Kampta gözler Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın yapacağı açış ve kapanış konuşmalarında olacak. Erdoğan'ın "metal yorgunluğu" ifadesinin ardından teşkilatlardaki değişim sürecine ilişkin mesajlar vermesi bekleniyor.
DİĞER HABERLER
Hükümetten 'istifalar' için açıklama!
AK Parti'deki istifa iddialarına ilişkin hükümetten açıklama geldi.
AK Partili başkanlar için açıklama!
AK Partili başkanlar için AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan açıklama geldi.
Erdoğan: Yeni adımlar atarız!
AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, kuzey Irak'ta yaşanan gelişmelere değindi.
AK Parti'de 4 ilçe başkanı değişti
AK Parti'de 4 ilçenin başkanının gece yarısı değiştiği duyuruldu.