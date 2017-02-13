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Gülben Ergen patladı: Kimliksiz zavallılar

Gülben Ergen patladı: Kimliksiz zavallılar.10544
  • Giriş : 13.02.2017 / 14:22:00
  • Güncelleme : 13.02.2017 / 14:21:40

Gülben Ergen, sosyal medya üzerinden fake hesaplara ateş püskürdü.

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Ünlülerle sevenleri arasındaki sosyal medya kavgalarına yenisi eklendi. Instagram üzerinden kendisine sataşan bir fake hesabın ekran alıntısını alıp paylaşan ünlü şarkıcı Gülben Ergen, hesabın sahibine ateş püskürdü.

İşte Ergen'in Instagram hesabından yaptığı paylaşıma eklediği not:

Hiç üşenmeyip, böyle yüzsüz hesaplar açıp, zehir akıtan, boş gezenin boş kalfası, kimliksiz zavallılara iyi geceler olsun.

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