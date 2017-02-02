Gülen'e büyük şok! Tutuklandı
15 Temmuz kanlı darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturma kapsamında devletin kurumlarına sızan örgüt üyeleri tek tek temizleniyor. Son olarak Manisa'da yapılan operasyonlarda yakalanan Fethullah Gülen'in yeğeni M.A.S'nin tutuklandığı ortaya çıktı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aralarında örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni M.A.S'nin de bulunduğu 4 kişi tutuklandı.
Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında 6 Ocak'ta gözaltına alınan 4 zanlı, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.
Savcılık ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan FETÖ elebaşı Gülen'in ablası Nardane S'nin oğlu M.A.S'nin de aralarında bulunduğu 4 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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