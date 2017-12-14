Gülen'in hekimi için flaş gelişme!
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında yargılanan diş doktoru Ali İlker Baştan'ın yargılandığı davada tahliye talebi reddedildi.
FETÖ’cü savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara ile basketbolcu Enes Kanter’in kliniğinde fotoğraf çektirdiği Ali İlker Baştan ile eşi doktor Esma Kuriş Baştan hakkında FETÖ üyeliğinden dava açılmıştı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık Ali İlker Baştan ile tutuksuz yargılanan eşi Esma Kuriş Baştan ve avukatları katıldı.
Ali İlker Baştan’ın tahliyesini isteyen avukatı Selamettin Tunç, Baştan’ın muayenehanesinde çekilen meşhur fotoğrafın doğru olduğunu söyledi. Zekeriya Öz’ün kızının Baştan’ın hastası olduğunu öne süren Avukat Selamettin Tunç, Öz’ün muayenehaneye Celal Kara ve Enes Kanter ile birlikte geldiğinde fotoğraf çektirdiğini anlattı. Avukat Tunç, “Zekeriya Öz muayenehane Boğaz manzaralı olduğu için yanındaki Celal Kara ve Enes Kanter ile fotoğraf çektirmiş. O tarihte bu şahıs devletin savcısıydı. Kızı da müvekkilimin 20 bin hastasından biridir” dedi
“DİJİTAL İNCELEME KAYITLARI GELMEDİ”
Baştan’ın 20 yıllık diş hekimi olduğunu söyleyen avukat Tunç, telefon irtibatı olan hastalarından 12’sinin ByLock kullanıcı olmasından dolayı da suçlanamayacağını savundu.
1.5 yıldır dosyaya dijital inceleme kayıtlarının gelmemesini eleştiren Tunç, müvekkilinin tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesini istedi. Duruşma savcısı ise tutukluluğun devamı yönünde görüş bildirdi. Tahliye talebini reddeden mahkeme heyeti, duruşmayı 25 Ocak’a erteledi.
15 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
Davanın iddianamesinde FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen’in diş doktoru olduğu belirtilen Ali İlker Baştan ile doktor eşi Esma Kuriş Baştan hakkında silahlı terör örgütü üyeliğinden 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor. doktor çiftin sahibi olduğu Çengelköy’deki özel Vizyonnet Diş Kliniği’nin FETÖ adına faaliyetlerde bulunduğu belirtiliyor.
HÜRRİYET
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