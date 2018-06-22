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Gülen'in iadesi ile ilgili yeni belge!

Gülen'in iadesi ile ilgili yeni belge!.13777
  • Giriş : 22.06.2018 / 12:50:00

FETÖ lideri Fethullah Gülen ile ilgili yeni belgelere ulaşıldığı öğrenildi.

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Büyüyen Beşik

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması elebaşı Fethullah Gülen ile ilgili yeni belgelere ulaşıldığını söyledi.

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