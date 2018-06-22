Gülen'in iadesi ile ilgili yeni belge!
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması elebaşı Fethullah Gülen ile ilgili yeni belgelere ulaşıldığını söyledi.
SABAH
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