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Gülen'in yeğeni yakalandı

Gülen'in yeğeni yakalandı.13777
  • Giriş : 06.01.2018 / 12:34:00

Fethullahçı Terör Örgütü lideri Fethullah Gülen'in yeğeni saklandığı evde yakalandı.

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Sepet Beşik

15 Temmuz'da darbeye girişen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması lideri Fethullah Gülen'in yeğeni Keysan Gülen İstanbul'da saklandığı evde yaka paça yakalanarak gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında yakalama kararı bulunan Fethullah Gülen'in yeğeni Keysan Gülen, Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin ortak operasyonu sonucu İstanbul Ümraniye'de saklandığı evde yakalanarak Sakarya'ya getirildi. Sakarya'da daha önce FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Fethullah Gülen'in diğer yeğeni Şamil Gülen tutuklanırken, gözaltına alınan Keysan Gülen'in sorgusu devam ediyor.

TRT

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