Gümrük kapılarında işlemler durdu
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün kullandığı POL-NET bilgisayar sisteminde sorun yaşanıyor. Saat 10.00 sularında meydana gelen teknik arıza nedeniyle tüm gümrük kapılarında bekleyiş yaşanıyor.
Gümrük sahalarında da giriş yapmak isteyen çok sayıda araç sürücüsü, veri tabanında meydana gelen arızanın giderilmesini bekliyor.
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından kullanılan POLNET bilgi sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle Türkiye genelinde sınır kapılarında olduğu gibi Atatürk Havalimanı’nda da giriş ve çıkış işlemlerinde aksamalar meydana geldi.
Atatürk Havalimanı’nda ise yolcular pasaport kontrol noktalarında beklemek zorunda kaldı.
TRT
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