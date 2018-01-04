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Gündeş ile Ortaç'ın arasını Zarrab açmış!

Gündeş ile Ortaç'ın arasını Zarrab açmış!.15500
  • Giriş : 04.01.2018 / 11:22:00

Ebru Gündeş ile Serdar Ortaç'ın kırgınlıklarının altından Reza Zarrab çıktı.

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Amerika Birleşik Devletleri'nin İran ambargosunu delmek suçundan ABD'de tutuklu bulunan Reza Zarrab'ın eski dostlar Ebru Gündeş ile Reza Zarrab'ın arasını açtığı öğrenildi.

Habertürk'te yer alan habere göre; Ebru Gündeş, eşi RızaSarraf gözaltında olduğu dönemde kendisine destek olmadığı gerekçesiyle Serdar Ortaç’a kırıldı.

Serdar Ortaç, Gündeş’le barışmak için araya dostlarını koyup evine güller yollasa da başarılı olamadı.

HABERTURK

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