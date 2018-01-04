Gündeş ile Ortaç'ın arasını Zarrab açmış!
Amerika Birleşik Devletleri'nin İran ambargosunu delmek suçundan ABD'de tutuklu bulunan Reza Zarrab'ın eski dostlar Ebru Gündeş ile Reza Zarrab'ın arasını açtığı öğrenildi.
Habertürk'te yer alan habere göre; Ebru Gündeş, eşi RızaSarraf gözaltında olduğu dönemde kendisine destek olmadığı gerekçesiyle Serdar Ortaç’a kırıldı.
Serdar Ortaç, Gündeş’le barışmak için araya dostlarını koyup evine güller yollasa da başarılı olamadı.
HABERTURK
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