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Gündeş, konser gelirini Mehmetçik'e bağışlıyor

Gündeş, konser gelirini Mehmetçik'e bağışlıyor.14557
  • Giriş : 14.02.2018 / 12:25:00

Ünlü sanatçı Ebru Gündeş, konser gelirini Mehmetçik'e bağışlıyor.

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Sepet Beşik

Afrin'de terör örgütlerine karşı mücadele veren Mehmetçik'e sanat dünyasından destek geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nde yargılanan Reza Zarrab'ın eşi Ebru Gündeş, bugün vereceği konserin gelirini Mehmetçik'e bağışlayacak.

Ebru Gündeş, sevgililer günü için vereceği konserin gelirini Mehmetçik'e bağışlayacağını söyledi. Gündeş , "En büyük aşk vatansa en büyük sevgiyi hak eden de o aşk için savaşan yiğittir." sözlerini paylaştı.

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