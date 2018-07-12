Güneş: Başkana Messi ile Suarez'i söyledim
Beşiktaş'ın tecrübeli teknik direktörü Şenol Güneş, Babel'in gitmesi durumunda izleyecekleri yolu esprili bir dille anlattı.
BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Şenol Güneş, Avusturya’nın Ehrenhausen kasabasında başlayan kampta gündemi değerlendirdi. Yurt dışı hazırlıklarının 2. etabına katılan İspanyol golcü Alvaro Negredo ve Brezilyalı Vagner Love’la ilgili flaş açıklamalar yaptı:
“LOVE iyi bir futbolcu. Üst üste 3 maçta pozisyonlara girdi ama gol atamadı. Güven kaybı oldu. Aynı şey Negredo için geçerli. Kulüp neden boşuna para versin? Bunlar değersiz oyuncu değil. Ama katkısı az olursa tartışılır.
ÖZEL maçlar ciddi olacak. Ne yapacağımızı göreceğiz. Takviyelere ilişkin başkanla cuma günü burada görüşeceğiz. Kararları o veriyor. Ben takımdan ve oyuncuları geliştirmekten sorumluyum. Transferde ekonomi, teknik ihtiyaç gerek. Hepsi olsaydı bunları konuşmazdık.
ELİMİZDE sayısı az olsa da kadro var. Pepe sakat. Ben kulübün, yönetimin ya da başkanın üzerinde olmam. Yerimi hep bilirim ama bana hadsizlik olursa cevabını da veririm. Hiç hataya düşmedime inanıyorum, olmayan şeyleri yazmak doğru değil!
FUTBOLCULARIMIN azminden memnunum. Fikstürü kaldırabiliriz. Bu sene iki kulvarda devam edeceğiz. Gökhan Gönül’ün sağlık problemi nedeniyle sağ tarafta arayıştayız. Dorukhan gelecek. Necip’ten memnunum, bir yere koyacağız. Vida gelirse stoperde sürpriz olmaz. Ben de gelişmeleri gazetelerden okuyorum, 10, 20, 30, 50, 100! Atıyoruz tutuyoruz. Paralar gelmiyor.
BENDEN daha çok siz biliyorsunuz! Beraberiz, bilmediğim şeyleri sizden öğreniyorum. Hep söylediğim gibi açık olalım. Burada gençler var. Sizden ricam gördüklerinizi yazın. Yanlış olursa bize bir şey olmaz, sizin güveniniz sarsılır.”
“BABEL giderse konuştum başkanla. Messi’yi, Suarez’i söyledim. O da ‘Yarın görüşmelere başlarız’ dedi. Bu kadar kolay değil! Sen normalde Babel’i, Cenk’i, Tosic’i gönderir misin? Ama şartlar gereği önemli oyuncularımızı bazen yollayabiliyoruz.”
ŞAMPİY10
DİĞER HABERLER
Müjde! UEFA'nın Galatasaray için flaş karar
UEFA, Galatasaray Kulübü ile ilgili önemli bir karara imza attı.
Beşiktaş-Shaktar maçının saati değişti
Beşiktaş'ın Shaktar ile oynayacağı maçın saatinin değiştiği açıklandı.
Galatasaray'a müjde! Tarık Çamdal'a talip var
Galatasaray'ın takımda istemediği Tarık Çamdal'a talip çıktı.
Badou Ndiaye Galatasaray'a geri döndü
Golcü oyuncu Badou Ndiaye'nin Galatasaray'a geri döneceği öğrenildi.
Galatasaray aradığı kaleciyi buldu
Galatasaray kulübü, uzun zamandır beklediği kaleciyi sonunda buldu.