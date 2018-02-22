Güneş: Bayern yenilgisi derbiyi etkilemez
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Alman ekibi Bayern Münih ile karşılaşmalarından alınan sonucun derbiyi etkilemeyeceğini savundu.
"Şampiyonlar Ligi bizim için önemli bir hedefti. Ondan sonra bir üst turlara çıkmak önemliydi. İlk maçtaki skor avantajımızı kaybettirdi. Rövanş öncesinde neredeyse şansımız kalmadı. Umutlarımızı buraya taşımak isterdik. Özellikle maçın ikinci yarısında hem moral hem de fizik olarak oyundan düştük."
"Ülkemizi iyi temsil ettik. Bugüne kadar sadece üç kez yenildik; Sporting Lizbon, Dinamo Kiev ve Bayern Münih. Nereden, nereye geldiğimizi iyi biliyoruz. Nereye gideceğimizi ve beklentileri de biliyoruz. Ancak Bayern Münih maçı nedeniyle ülkemizden özür dileriz."
"Bizi saha dışında aşağıya çekmek isteyenler var. Bunu kendi insanımızın yapıyor olmasından üzüntü duyuyoruz. Beklentileri yükselttik, başarı bize rakip oldu. Ligde ve kupada yarışımıza devam edeceğiz. Hayallerimizi kaybetmedik. Şampiyonlar Ligi'nde daha yukarı gitmek isterdik. Oralarda yukarıda olsak bile, bunun şu an için gerçekçi olmadığını söyledim. Zamanında Dünya Kupası hedefi olanlar vardı, o zaman da doğru bir hedef olmadığını söyledim. Türkiye'ye Dünya Kupası hayırlı olsun" diyerek göndermelerde bulundu.
"Şenol Güneş korkak" yorumlarına tepki gösteren deneyimli çalıştırıcı "Benim korkum yok. Korktuğumu söyleyenleri Allah'a havale ediyorum." dedi.
Ligde iddialı olduklarına vurgu yapan Güneş, "Türkiye'de yenemeyeceğimiz takım yok. Ligde ve kupada kendimizi favori görüyoruz. Pazar günü 3 puan ve moral için sahaya çıkacağız. Taraftarımız için elimizden geleni kupada ve ligde yapacağız." diye konuştu.
"Caner Erkin, Şenol Güneş'e tepki gösterdi" haberleri hakkında konuşan Güneş, "En son Caner'in bana tepki gösterdiği yazıldı. Çıkarken, kendisinin iyi olduğunu düşünüyordu. Ben de kendisine geç dedim. Kimse mükemmel değil, ne ben ne de Caner. Öyle bir iddiamız da yok. Biz güzel şeyler sunmak istiyoruz."
Pazar günü oynayacakları derbide Fenerbahçe'yi yenerek rakiplerini geçmek istediklerine vurgu yapan Şenol Güneş, "Bayern yenilgisi, Fenerbahçe derbisini etkilemez çünkü farklı kulvarlar. Sadece moralimiz bozuk. Alakası olmayan konular. Biz diğer maçlara nasıl çıkıyorsak, Fenerbahçe maçına da öyle çıkacağız.Talisca ve Pepe dışında, Gökhan Gönül ve Domagoj Vida'nın sakatlıkları var. Durumlarına bakacağız, bir karar vereceğiz." dedi.
DİĞER HABERLER
PFDK, Talisca'nın başvurusunu reddetti
PFDK, Beşiktaşlı oyuncu Anderson Talisca'nın başvurusunu reddetti.
Arda Turan'dan Beşiktaş tezahüratı!
Golcü oyuncu Arda Turan'ın yaptığı Beşiktaş tezahüratı dikkat çekti.
Beşiktaş'tan FB'ye: Ova takımına yenilmedik
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye Bayern Münih maçı ile ilgili taş geldi.
Aziz Yıldırım'dan Zeytin Dalı açıklaması
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Afrin operasyonu ile ilgili açıklama yaptı.
Beşiktaşlı oyuncu gözyaşlarını tutamadı
Beşiktaşlı oyuncu Domagoj Vida, oyundan çıkarken gözyaşlarını tutamadı.