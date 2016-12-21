Güneş: Ben konuşunca yanlış anlıyorlar
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Boluspor ile berabere kaldıkları mücadele sonrası takımının durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Şenol Güneş, Ziraat Türkiye Kupası için karşı karşıya gelen Boluspor-Beşiktaş mücadelesinde Futbol güzelliği olmadığını belirtti.
Şenol Güneş, “Ben konuşunca yanlış anlıyorlar. Bugün de maçla ilgili bir yorum yapmadım. Futbol güzelliği yok ve pas yoktu” dedi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, “Boluspor’a ligde başarılar diliyorum. Bizim için bu maç saha koşulları itibariyle olumsuz olduğu için hiçbir yoruma açık tarafı yok. Sadece olumsuzluklar vardı. Saha hava koşullarından dolayı oyun şartlarına hazırlıklı değildi” dedi.
Güneş, maçın gece saatlerinde oynanmasıyla ilgili olarak da, “Ben konuşunca yanlış anlıyorlar. Bugün de maçla ilgili bir yorum yapmadım. Futbol güzelliği yok ve pas yoktu. Şut yoktu, pozisyon yoktu, heyecan yoktu. Karda bir hata olursa gol oluyor. Zaten öyle de oldu. Böyle düşünmüşler, uyacağız” şeklinde konuştu.
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