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Güneş: Ben Mehmet'i ne yapacağım?

Güneş: Ben Mehmet'i ne yapacağım?.19716
  • Giriş : 11.01.2017 / 10:33:00

Şenol Güneş, Trabzonspor'dan gelen teklifi değerlendirdi.

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Trabzonspor'un 'Olcay Şahan'ı verin, Mehmet Ekici'yi alın' teklifine Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten tepki geldi.

Şenol Güneş, Mehmet Ekici'nin kaliteli bir futbolcu olduğunu ama o bölgede çok oynayacak çok oyuncusu olduğunu söyledi.

Beşiktaş’ta; Trabzonspor yönetiminden gelen “Olcay Şahan’ı verin, Mehmet Ekici’yi alın” önerisi teknik direktör Şenol Güneş tarafından olumlu karşılanmadı. Siyah-Beyazlılar, F.Bahçe ile görüşmelerine devam eden Mehmet Ekici için Trabzon’dan gelen teklifi masaya yatırdı.

Başkan Fikret Orman, Güneş ile yaptığı görüşmede, “Hocam, Trabzonspor, Mehmet Ekici’ye karşılık bizden Olcay’ı istiyor. Para vermeyeceğiz” dedi. Tecrübeli teknik adam ise “Mehmet çok kaliteli bir futbolcu ama o bölgede çok oyuncum var. Oynayamazsa yazık olur. Açıkçası Ekici’yi ne yapacağım? Gerek yok” yanıtını verdiği öğrenildi.

Bu zirvenin ardından Mehmet Ekici’yi istemediklerini Bordo-Mavililer’e bildiren başkan Orman, Olcay için 1 milyon 200 bin Euro’ya Trabzon ile el sıkıştı. İki kulüp anlaşırken artık kararın tamamen Olcay’a kaldığı, Siyah-Beyazlı oyuncunun da arkadaşlarına, “Beşiktaş’tan ayrılmak istemiyorum. Ancak hocam ile konuşacağım; beni düşünmüyorsa Trabzon’a giderim” dediği belirtildi.

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