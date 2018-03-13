Güneş: Bu maç öyle olsun istemiyoruz!
Beşiktaş'ın tecrübeli teknik direktörü Şenol Güneş, Şampiyonlar Ligi için karşı karşıya gelecekleri Bayern maçı öncesi açıklama yaptı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Quaresma, yarın akşam Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Bayern Münih mücadelesi öncesi basın toplantısı düzenledi.
Quaresma'nın açıklamaları şöyle;
Takımı kutlamak istiyorum, Şampiyonlar Ligi'nde bu seviyeye kadar geldik, bu kolay değil. Rövanş bizim için zor olacak ama tadını çıkarmak istiyoruz. Ceza aldıktan sonra 2 maç kaçırdım sadece. Bu sürede çok iyi antrenman yaptım. Fizik olarak hazırım. Oynama kararı ise hocamındır. İlk maçta herkes elinden geleni yaptı. Yarın çok daha farklı bir maç olacak. Elimizden gelenin en iyisini yapıp, keyif almaya çalışacağız. Talisca mutlu oldu milli takıma çağrıldığı için. Genç ve yetenekli bir oyuncu, önünde parlak bir geleceği var.
Şenol Güneş'in açıklamaları şöyle;
İlk maçtan bağımsız olarak oynayacağımız bir maç olacak. İlk maçtaki skor, hedefimizi ve heyecanımızı bir alt seviyeye düşürdü. Beklentimiz turu geçebilmekti. En kötü ihtimalle gücümüzü göstermekti. İlk maçta kırmızı kart sonrasında ilk yarının sonunda yediğimiz gol ve farklı skor bize yakışmadı. Pepe, Vida yok, Tosic de olmayacak. Savunmada sayısal olarak eksiklik var. Umarım ki güzel maç olur ve sahamızda kazanırız. Şampiyonlar Ligi neler yapabileceğimizi göreceğimiz test maçlarıydı. Testleri iyi geçtik, ta ki 10 kişi kalana kadar. İyi futbol bekleyen taraftarlara göstermek istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'ne bu sene için veda ettik, gelecek sene için iyi bir izlenimle ayrılmak istiyoruz.
Talisca'nın, Brezilya Milli Takımı'na gidecekse yeteneğini ve karakterini göstermesi önemli olan. İnşallah form grafiğini hem milli takımda, hem de ligde gösterir. Teknik adamların bizimle paylaşmak istediklerini paylaşırız. Talisca için milli Takım antrenörüne gerekli bilgiyi verdik. Onların geldiği dönemde Talisca cezalıydı, oynayamadı. Görüş alışverişinde bulunduk. Türkiye'de oynayan Brezilyalı oyuncular ve Talisca hakkında. İlk maçta biraz daha savunmayla kontraya çıkmayı düşünüyorduk ama yediğimiz kırmızı kart ve golle oyun koptu. Bu maçta öyle olsun istemiyoruz
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