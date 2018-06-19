Güneş, Dünya Kupası sonrası fikrini değiştirdi
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Dünya Kupası maçlarında izlediği ve transferini düşündüğü Miguel Layun konusunda fikrini değiştirdi.
Meksika’nın Almanya’yı yendiği maçta Şenol Güneş’in gözleri Miguel Layun’u takip etti. Sezon başında kendilerine teklif edilen sağ beki reddeden tecrübeli teknik adam, ne kadar büyük bir hata yaptığını anladı. Kendilerine gitmeyip Sevilla’ya giden Layun’un burada da istenen performansı göstermemesine rağmen milli takımda gösterdiği performans Güneş’i şaşırttı. Sevilla’daki kiralık anlaşması biten ve Porto’ya dönen Layun’la ilgili bu sezon herhangi bir şey yapılıp yapılamayacağı konusunda yönetimle temas kurdu.
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