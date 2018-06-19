Facebook Twitter Rss

Güneş, Dünya Kupası sonrası fikrini değiştirdi

Güneş, Dünya Kupası sonrası fikrini değiştirdi.17507
  • Giriş : 19.06.2018 / 16:16:00

Şenol Güneş, Dünya Kupası sonrası Layun konusunda fikrini değiştirdi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Dünya Kupası maçlarında izlediği ve transferini düşündüğü Miguel Layun konusunda fikrini değiştirdi.

Meksika’nın Almanya’yı yendiği maçta Şenol Güneş’in gözleri Miguel Layun’u takip etti. Sezon başında kendilerine teklif edilen sağ beki reddeden tecrübeli teknik adam, ne kadar büyük bir hata yaptığını anladı. Kendilerine gitmeyip Sevilla’ya giden Layun’un burada da istenen performansı göstermemesine rağmen milli takımda gösterdiği performans Güneş’i şaşırttı. Sevilla’daki kiralık anlaşması biten ve Porto’ya dönen Layun’la ilgili bu sezon herhangi bir şey yapılıp yapılamayacağı konusunda yönetimle temas kurdu.

FOTOSPOR

Fenerbahçe'den üniversite açıklaması geldi

Akşener: Pensilvanya'dan talimat almadım

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Fenerbahçe'den üniversite açıklaması geldi

Fenerbahçe'den üniversite açıklaması geldi

Fenerbahçe Kulübü'nden üniversite ile ilgili açıklama geldi.

Beşiktaşlı Tolgay Arslan Almanya'ya gidiyor

Beşiktaşlı Tolgay Arslan Almanya'ya gidiyor

Beşiktaşlı oyuncu Tolgay Arslan, Almanya'ya transfer oluyor.

 

Erdoğan'dan golcü oyuncu Ronaldo'ya övgü

Erdoğan'dan golcü oyuncu Ronaldo'ya övgü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ronaldo hakkında çarpıcı sözler sarfetti.

Fenerbahçe'de Kocaman dönemi sona erdi

Fenerbahçe'de Kocaman dönemi sona erdi

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Aykut Kocaman dönemi sona erdi.

 

Ali Koç, Kocaman'ı arayarak ayrılığı açıkladı

Ali Koç, Kocaman'ı arayarak ayrılığı açıkladı

Başkan Ali Koç, Aykut Kocaman'ı arayarak ayrılığı açıkladı.

Şenol Güneş'in canını belirsizlik sıkıyor

Şenol Güneş'in canını belirsizlik sıkıyor

Tecrübeli teknik Direktör Şenol Güneş'in canını belirsizlik sıkıyor.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Farid Farjad Haber Aktüel'e konuştu

Farid Farjad Haber Aktüel'e konuştu

Dünyaca ünlü keman virtüozu Farid Farjad'dan Haber Aktüel'e çok özel açıklamalar.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya