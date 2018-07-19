Güneş: Eğer Vida giderse stoperle çıkamayız
Beşiktaş'ın deneyimli teknik direktörü Şenol Güneş, golcü oyuncu Vida'nın gitmesi durumunda izleyecekleri yolu anlattı.
"Reading maçında yediğimiz gol derslikti. Bunlardan ders çıkarmamız lazım. Skor dışında bir kaybımız olmadı."
"Hücumda sayısal fazlalığımız, defansta sayısal azlığımız var. Onun dışında bir sorunumuz yok."
"Geçen sene mevcut kadro üzerine aldıklarımız ki bize göre pahalı oyunculardı onlar. Negredo, Lens, Vagner... Kötü oyuncular değil ama katkı itibari ile bekleneni veremediği zaman zarar veriyor."
"Her hoca transferler zamanında olsun ister ama kulübün ekonomik durumu da önemli."
"Vida'nın transfer durumu var. Eğer giderse, çıkacağımız ilk Avrupa Ligi maçına o mevkinin (stoper) elemanıyla çıkamıyoruz."
"Gökhan, Caner, Adriano iki beki kapatır diye düşünüyoruz ama bir tane daha gerekebilir. Ortada Oğuzhan, Tolgay var. İleride fazlalık var. Onların durumlarına göre bakacağız."
"Savunmada eksik var. Avrupa Ligi eleme maçına belki Necip - Fatih ikilisiyle çıkacağız ama daha sonra transfer gelecektir."
"Tosic'in gitmesini istemedim, başkana da söyledim. Ama böyle bir talep var. Tosic de gitmek istiyordu."
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