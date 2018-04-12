Güneş: Fener derbisi öncesi tadımız kaçmasın
Beşiktaş'ın deneyimli teknik direktörü Şenol Güneş, Akhisar maçının önemine değindi ve oyuncularına uyarılarda bulundu.
“4 haftadır kazanamayan rakibimiz bu bu maça çıkış gözüyle bakıyor. F.Bahçe derbisinden önce tadımız kaçmasın.”
Öğrencileriyle yaptığı konuşmada bu haftaki rakipleri Akhisar’ın kendilerine ters geldiğinin altını çizen deneyimli hoca, “Akhisar’ın son 4 haftadır kazanamadığına bakmayın. Bize son yıllarda hep güçlük çıkartıyorlar. Rakibimiz bu maça çıkış gözüyle bakıyor. Kazanıp, düşme hattından uzaklaşmak isteyeceklerdir. Buna izin vermemeliyiz.
HAFTAYA Türkiye Kupası’nda F.Bahçe ile zorlu bir rövanşa çıkacağız. Derbi öncesi tadımız kaçmasın. O maça tam kadro çıkmamız şart. Bu yüzden herkes kendisine dikkat etsin ve gereksiz kart görmesin” ifadelerini kullandı.
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