Güneş lekelerinden mantara…

Giriş : 02.05.2017 / 10:34:00

Havaların ısınmaya yüz tuttuğu, güneşin sıcak yüzünü göstermeye başladığı ilkbaharda doğanın canlanışı, çiçeklerin açması, çimenlerin yeşermesi ile polenler artarken, alerjik deri hastalıkları da etkisini iyiden iyiye hissettirmeye başlıyor.