Güneş lekelerinden mantara…
Dermatoloji Uzmanı Dr. Hülya Sağlam, ilkbahar mevsiminde dermatolojik bazı hastalıkların görülme sıklığının arttığını belirterek, baharda en sık görülen hastalıkların başında, halk dilindeki adıyla “kurdeşen” in geldiğini söylüyor. Güneş ışınlarının zararlı etkileri sonucunda ortaya çıkan güneş lekeleri, böcek ısırıklarının yol açtığı alerji ve deri enfeksiyonları ile mantar da cabası… Dermatoloji Uzmanı Dr. Hülya Sağlam, ilkbaharda görülme sıklığı artan 6 cilt hastalığını anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.
• Kurdeşen
Halk arasında en sık rastlanan hastalıkların başında ürtiker geliyor. Halk arasında “kurdeşen” de denilen ürtikere en çok baharla birlikte polenlerin artması neden oluyor. Ayrıca hava değişimlerindeki duygu durum değişiklikleri de cilt hastalıklarını özellikle ürtikeri artırıyor. Bazen el ve ayakta, bazen tüm vücutta kızarıklık, kabarıklıkla kendini gösteren kurdeşende, şiddetli kaşıntı tahammül edilemeyecek kadar çok olabiliyor. Beraberinde göz kapağı ve dudaklarda şişlikler de gelişebilirken, bu durum acil müdahale gerektiriyor.
• Alerjik deri hastalıkları
Bahar aylarında; atopik egzama, alerjik rinit (saman nezlesi) ve astım hastalığı olan kişilerde alerjik cilt hastalıklarının gelişme ihtimali daha fazla oluyor. Bu dönemde polenlerden, alerji yapıcı gıdalardan, ev tozu ve stresten mümkünse uzak durulması, bu faktörlerle temasın en aza indirgenmesi gerekiyor. Alerjik eğilimi olan kişiler mutlaka düzenli tıbbi yardım almalı ve tedavilerini tam olarak uygulamalı.
• Güneş lekeleri
Baharla birlikte; güneş ışınlarının zararlı etkileri sonucunda ortaya çıkan hastalıklar da artıyor. Güneşe maruz kalan bölgelerde deri döküntüleri oluşması, koyu lekelerin ortaya çıkması, güneş yanıkları ve uzun vadede derinin kötü huylu tümörlerinin oluşumu ve ciltte kırışıklık oluşumu ile birlikte erken cilt yaşlanması bu grup içerisinde yer alıyor. Bu nedenle baharla birlikte daha yoğun ve güçlü olan güneş ışınlarına maruz kalmamak için korunma önlemlerine dikkat etmek ‘bahar güneşi yaz kadar etkili olmaz’ diye düşünmemek gerekiyor.
• Madalyon ya da Gül hastalığı
Bazı deri hastalıkları güneşe maruz kalmakla daha da şiddetleniyor. Sivilce (akne), halk arasında gülleme (kırmızı yüz) denilen akne rosase, uçuk gibi hastalığı olan kişiler baharla birlikte daha dikkatli davranmalı ve güneşle temastan kaçınmalı. Öte yandan halk arasında madalyon ya da gül hastalığı olarak bilinen hastalık yapılan bilimsel çalışmalarda viral enfeksiyonlarla da ilişkilendiriliyor. Viral enfeksiyonlardan sonra deride halka tarzında döküntüler olabiliyor. Bu döküntüler enfeksiyondan bir hayli sonra çıkan geç bir tepki olduğundan, genellikle o rahatsızlık ya unutuluyor ya da ayakta geçirildiği için farkına bile varılmamış oluyor. Mutlaka dermatoloji uzmanına giderek tedavi olmanız, bol su içmeniz ve cildinizi nemlendirmeniz önemli.
• Mantar
Baharla birlikte artıp azalan ısı değerleri ve nem oranları deride görülebilen bazı bulaşıcı hastalıkların sıklığını da artırabiliyor. Bakteriyel, viral ve mantarlara bağlı deri hastalıkları sıcak ve nemli ortamlarda daha fazla görüldüğünden, derinin temizliğine gerekli özeni göstermek, hastalığı olduğu bilinen kişilerle deri temasından kaçınmak, özel eşyaları ortak kullanmamak, terlemeyi engelleyecek şekilde pamuklu giysiler ve sentetik olmayan ayakkabılar giymek önemli.
• Böcek sokmaları nedeniyle kızarıklık, kaşıntı
Dermatoloji Uzmanı Dr. Hülya Sağlam “Baharda böcek ısırığı olgularında artış gözleniyor. Özellikle alerjik bünyeli kişilerde bu durum ciddi alerjik reaksiyonlara neden olabiliyor. Ciltte kızarıklık, kaşıntı, iğnenin giriş yerinde deri enfeksiyonları en sık görülenleri. Bu nedenle böceklerle temastan olabildiğince kaçınılması, pencere camlarına tel takılması, gerektiğinde alerji ilaçlarının kullanılması önemli” diyor.
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