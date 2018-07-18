Güneş: Neden bana forma vermedin demeyin
Beşiktaş'ın tecrübeli teknik direktörü Şenol Güneş, Reiding ile oynanan maçın ardından oyuncularına tepki gösterdi. Güneş, oyuncularına 'Biraz gayret edin. Sonra bana neden forma vermiyorsun hocam demeyin' dedi.
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