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Güneş: Neden bana forma vermedin demeyin

Güneş: Neden bana forma vermedin demeyin.16203
  • Giriş : 18.07.2018 / 17:25:00

Şenol Güneş, hazırlık maçı sonrası öğrencilerine fena çıkıştı.

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Büyüyen Beşik

Beşiktaş'ın tecrübeli teknik direktörü Şenol Güneş, Reiding ile oynanan maçın ardından oyuncularına tepki gösterdi. Güneş, oyuncularına 'Biraz gayret edin. Sonra bana neden forma vermiyorsun hocam demeyin' dedi.

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