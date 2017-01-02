Güneş: O yokken istikrarı sağlayamadık
Beşiktaş'ın tecrübeli teknik direktörü Şenol Güneş, Ahmet Nur Çebi ile bir araya gelerek takımının ve oyuncularının durumu hakkında kritik yaptı.
Anderson Talisca'nın sakatlığının iyileşmesinin ardından Beşiktaş'ın daha da güçleneceğini belirten Şenol Güneş, onsuz istikrarı sağlayamadıklarını söyledi.
Çebi'yle birlikte takımın son durumunu değerlendiren Güneş, Anderson Talisca'nın ayağındaki sakatlığını atlatıp takıma geri dönmesinin ikinci yarıda kendilerine büyük güç katacağını söyledi.
Başarılılı teknik adam, hem Süper Lig'de hem da UEFA Avrupa Ligi'nde Brezilyalı futbolcunun etkisinin hissedileceğini belirterek, "Zaman zaman Aboubakar ve Cenk Tosun'a hücum hattında birlikte forma verdim. Ama o bölgede bir türlü istikrarı sağlayamadık. Talisca'nın dönüşüyle birlikte onun hem fizik hem de teknik olarak takıma büyük katkı yapacağı ortada. İkinci yarıda yer aldığımız tüm kulvarlarda Talisca'nın da etkisiyle birlikte sezon başındaki istikrarlı futbolumuzu oynayacağımıza inanıyorum" dedi.
La Liga ekibi Deportivo La Coruna formasıyla ortaya koyduğu başarılı performansın ardından gündeme gelen ve takıma kazandırılan Ryan Babel transferi için Çebi'ye teşekkür eden 64 yaşındaki çalıştırıcının, "Babel izlediğim kadarıyla oldukça hırslı ve başarıya aç bir isim. Onun transferiyle birlikte sol kanattaki eksiğimizi kapattık. Eğer stoper bölgesine de tecrübeli bir isim kazandırırsak ikinci yarı öncesinde eksiklerimizin tamamını kapatmış oluruz" diyerek sözlerini tamamladığı bildirildi
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