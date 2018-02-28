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Güneş: Quaresma gençlere örnek olsun

Güneş: Quaresma gençlere örnek olsun.17158
  • Giriş : 28.02.2018 / 15:11:00

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Quaresma ile ilgili açıklama yaptı.

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Büyüyen Beşik

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, oynadığı futbolla göz dolduran golcü oyuncu Ricardo Quaresma'ya övgü dolu sözler sarfetti.

FİNAL niteliği taşıyan F.Bahçe derbisinde Beşiktaş’ın aldığı 3-1’lik galibiyete büyük katkı yapan Ricardo Quaresma’yı mücadelenin ardından siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş de övdü. Tecrübeli teknik adam, karşılaşmada attığı birbirinden güzel 2 golün yanı sıra oynadığı futbolla da büyük alkış alan Portekizli yıldız için “Quaresma, gençlere örnek olsun” dedi.

34 yaşındaki futbolcunun çalışkanlığını her fırsatta dile getiren deneyimli teknik adam, Q7’nin F.Bahçe maçında sorumluluk aldığını dile getirirken “Bu performansı tesadüf değil. Sürekli ekstra idman yapıyor” değerlendirmesini yaptı.

DAHA önce “Quaresma gol atmaz, o orta yapar” diyerek futbolcusuna yapılan eleştirilere esprili bir şekilde gönderme yapan Güneş, tecrübeli kanat oyuncusunun derbide kaydettiği gollere ilişkin ise “İkisi de güzeldi. Ama her maçta gole daha yakın olmalı tabii. Çünkü o özellikleri var. Bütün maçlarda gol atabilecek kalitede. İnşallah bundan sonra hep böyle devam eder” ifadelerini kullandı.

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