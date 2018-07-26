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Güneş: Rakibe saygı duyarak oynayacağız

Güneş: Rakibe saygı duyarak oynayacağız.16203
  • Giriş : 26.07.2018 / 09:38:00

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, B36 Torshavn maçı ile ilgili konuştu.

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Sepet Beşik

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, B36 Torshavn maçında rakibe saygı duyarak oynayacaklarını ve galibiyeti elde edeceklerini söyledi.

İlk kez resmi bir karşılaşma oynayacaklarını ifade eden Şenol Güneş, "Rakibimiz bazı resmi maçlar oynadı ama bizim ilk resmi maçımız. Nüfusu az olan bir ülkenin takımı ama iyi sonuçlar alarak bize rakip oldular. Bizi zor bir maç bekliyor. Agresif ve disiplinli bir takım. Rakibe saygı duyarak oynayacağız. Umarım tur için iyi bir sonuç alırız. Sezonu açalı bir ay olmadı. Öncelikle hazır oyuncuları değerlendireceğiz. Sahadaki herkes Beşiktaş'ın oyuncusu tabi ki aramızda olmayanlar var ama teslim olacağız anlamına gelmez. Tüm oyuncular ellerinden geleni yapacaklardır" ifadelerini kullandı.

TOLGA ZENGİN: "BU TÜR MAÇLAR HAFİFE ALINMAZ"

Takım kaptanlarından Tolga Zengin ise, "Avrupa ayağındaki ilk maçımız. Kağıt üzerine favoriyiz ama bu tür maçlar hafife alınmaz. Biz elimizden geleni yapacağız. İyi bir başlangıç yapmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

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