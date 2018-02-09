Güneş: Şampiyon oluyoruz, borçlar büyüyor
Avrupa'da başarısına başarı katan Beşiktaş'ın tecrübeli teknik direktörü Şenol Güneş, takımının bu yıl da şampiyon olacağını söyledi.
Beşiktaş'ın tecrübeli hocası Şenol Güneş, Habertürk Gazetesi'ne özel röportaj verdi. Siyah beyazlı takımın teknik patronu, Şampiyonlar Ligi'nden, Süper Lig'deki duruma, Türk futbolunun sorunlarından futbolcularla olan ilişkisine birçok konuda konuştu.
İşte Şenol Güneş'in açıklamaları:
''TÜRK FUTBOLUNUN EN ÖNEMLİ PROBLEMİ...''
''Türk futbolunun en önemli problemlerinden biri kulüplerin gelir-gider dengesizliği... Gelirleri belli, giderler belli. Türkiye’de iki sene şampiyon olduk, üçüncü sene de şampiyon olacağız... Başlığı vereyim de... (Gülüşmeler). Gazeteler yazı- yor, borçlarımız büyüyor diye... Bu takımlar niye çalışıyor ki anlamadım. Bakıyoruz hem şampiyon oluyoruz hem de borçlar büyüyor.''
''Bizim stat yapımı başlı başına bir olay. Beşiktaş tarihi bir olay yaptı. Başkanımızın vizyonu geniş. Sahayı bitirdi, kadro yaptı, sonucu aldı. Ama iyi de gitsen iyi değilsin, kötü de gitsen iyi değilsin. Çünkü ne kadar para gelirse o kadar borç artıyor. Yukarısı değil sadece, alt taraf da öyle. Dünyada değişim var. İngiltere futbolu olağanüstü bir yere geldi. Rakamlar inanılmaz. Bundan Avrupa da etkilendi. Artık 400 milyon eurolar normalleşmiş.''
''BANA DA O PARAYI VERECEKSİN DİYORLAR''
''Şimdi Türkiye’de oyuncuların aldığı ücretler eleştirilmeye başlandı. İngiltere ve Fransa ligleri iyi olmasa, bu rakamlar olmaz. Türkiye mi yaptı şu anda piyasada dolaşan rakamları hayır. Oradan oyuncu alıyorsun, pahalı olunca, bizdekiler de ‘bana da o parayı vereceksin’ diyor. Birken iki alıyor. Bizde bir şey olmuyor, bu dışarının etkisiyle oluyor.''
''2., 3. OLMAK DÜNYANIN SONU OLMAMALI''
''Beşiktaş olarak içeride ve Şampiyonlar Ligi’nde yarışıyoruz. Alacağımız her puan sadece bizi değil, tüm Türkiye’yi ilgilendiriyor. İki takımla direkt Şampiyonlar Ligi’ne gitseniz, Avrupa Ligi’nde takım sayısı çoğalsa, sadece sportif başarı değil, gelecek adına, Türk futbolunun marka değerini yükselterek, yeni gençlerin önü açılır. Ama orayı geçemediğimiz için orayı göremiyoruz. O konuşulmuyor, daha sezona başlarken kim şampiyon olacak, üç dört takımdan biri olacak. 2.3.4. olmak evet kötü sonuç ama dünyanın sonu değil ki. Devam edeceksin. Böyle olunca bir yıl sonra iyi takım kalamıyor o zaman. Hemen tekrar değişikliğe gidiliyor. Yönetimlerin işi zor. Geçici olarak saha sonuçları kötüyse, duramayacağı için ona göre transfer yapıyor.''
HABERTURK
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