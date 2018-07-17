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Güneş, Talisca'nın boşluğunu böyle dolduracak

Güneş, Talisca'nın boşluğunu böyle dolduracak.23025
  • Giriş : 17.07.2018 / 08:55:00

Şenol Güneş, Talisca'nın boşluğunu takımdan bir oyuncu ile dolduracak.

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Beşik Modelleri

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Talisca'nın boşluğunu takımdan bir oyuncu ile doldurma kararı aldı. Babel ile ilgili son karar da teknik adama bırakıldı.

SÜPER Ligi 4. sırada bitiren ve UEFA Avrupa Ligi’ne 2. ön eleme turundan katılacak olan Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş, Guangzhou Evergrande Taobao F.C.’nin yolunu tutan Brezilyalı Anderson Talisca’nın boşluğunu doldurmak için elinden geleni yapıyor. Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya’da devam eden ve 26 Temmuz’da ilk resmi maçına B36 Torshavn- St Joseph’s eşlemesinin kazananıyla çıkacak olan siyah-beyazlılarda 66 yaşındaki çalıştırıcı, 10 numara transferinin bu karşılaşmaya yetişememesi ihtimalini göz önünde bulundurarak alternatiflere yöneldi.

TECRÜBELİ çalıştırıcı, şimdiye kadar oynanan hazırlık maçlarının bazı anlarında ve antrenmanlarda geçen sezon Brezilyalı yıldıza verdiği görevleri Ryan Babel’e veriyor. Saha içerisindeki yeni görevinin detaylarını 31 yaşındaki yıldıza her seferinde anlatan Güneş, Babel’in şimdiye kadar ortaya koyduğu performanstan da memnun.
66 yaşındaki antrenörün B planı ise 4-4-2’ye dönmek. Babel’den 10 numara pozisyonunda istenilen verimin alınamasına karşı, tecrübeli çalıştırıcı Love-Larin ikilisi ile gol arayacak. Ayrıca Babel’den boşalacak sol kanaattaki forma için de en büyük aday, geçen sezonunun tamamını sakatlığı nedeniyle oynamadan geçirmiş olan Gökhan Töre...

BEŞİKTAŞ, Ryan Babel ile yeni sözleşme yapmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, Hollandalı futbolcuya 3 yıllık yeni mukavele teklif etti. Buna göre Kartal, 900 bin euro zam yapıp Hollandalı oyuncuya yıllık 3 milyon Euro önerecek.

YENİ sezon hazırlıklarına Avusturya’da devam eden Beşiktaş, dün yaptığı tek antrenmanla çalışmalarını sürdürdü. Siyah-beyazlılarda dün yapılan idman,  dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

BEŞİKTAŞ, kamp çalışmalarını bu sabah yapacağı antrenman ve TSİ saat 20.00’de Championship ekiplerinden Reading ile oynayacağı hazırlık maçıyla sürdürecek. Karşılaşmayı Spor Smart naklen ekranlara getirecek.

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