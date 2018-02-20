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Güneş'ten Bayern açıklaması: Zor olacak

Güneş'ten Bayern açıklaması: Zor olacak.17507
  • Giriş : 20.02.2018 / 08:17:00

Teknik adam Şenol Güneş, Bayern Münih ile ilgili açıklama yaptı.

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Büyüyen Beşik

Avrupa'da emin adımlarla yoluna devam eden Beşiktaş'ın deneyimli teknik direktörü Şenol Güneş, Bayern Münih maçını değerlendirdi.

Beşiktaş’ın teknik patronu, “Kaliteli, disiplinli ve çok koşan bir takımla karşılaşacağız. Defansı önde yapacağız. Gol arayacağız. Maç her türlü sonuca açık. Zor olacak ama zoru aşacak kadromuz var” dedi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş tarihî maç öncesi dün akşam bir basın toplantısı yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı temkinli konuşurken, “Bu zamana kadar iyi geldik. Kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız. Şampiyonlar Ligi’ne en çok katılan ve kupayı en çok alan takımlardan biri Bayern Münih. Futbol her türlü sonuca açık. Her şeyin başında gayretimizi göstereceğiz. Umarım ki güzel geçer. Bugüne gelinceye kadar kendimizi favori gördük ve ilk kez kendimizi favori olarak görmüyoruz. Bizim de yetenekli oyuncularımız var. Zor olacak ama zorluğu aşacak kadromuz var” sözlerini kullandı.

Güneş, “Deplasmanda atacağımız gol maçı iyi tamamlamamızı ve bize avantajı getirir, umarım da öyle olur. Rakibin 7 oyuncusunu hücumda göreceğiz. Hem kaliteli hem disiplinli hem de çok koşan oyuncuları var. Savunma prensipleri daha ön planda olan bir maç her oyuncu için. Bu maçta savunmayı önde yapmayı hem de gol atmayı istiyoruz” derken, “Sürprizimiz yok. Herkesin beklediği bir kadro ile çıkabiliriz” şeklinde konuştu.

Konya maçında yaşananların sorulduğu Şenol Hoca, “Bizi buraya gelene kadar hiçbir şey etkilemedi. Tozu dumana katanlar sonra ‘problemi kim çıkardı?’ diye konuşmayı seviyor bizde. Bu maç bizim için test olacak. Yarın (bugün) alacağımız sonuç iyi bile olsa Futbol gelişimimiz Alman futbolunun gelişiminin yanından bile geçmeyecektir. Böyle kaliteli takımlarla oynamaktan gurur duyuyoruz, keyif alıyoruz” dedi.

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