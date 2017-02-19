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Güneş'ten derbi öncesi kadroya 'sarı' ayarı

Güneş'ten derbi öncesi kadroya 'sarı' ayarı.31786
  • Giriş : 19.02.2017 / 14:06:00

Beşiktaş'ta Galatasaray'la oynanacak derbi maçı öncesi 3 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor.

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Daha önceden ligde 3'er sarı kartı bulunan Atiba, Quaresma ve Gökhan Gönül, bugün de sarı görmeleri halinde cezalı duruma düşüp gelecek hafta Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek. Öte yandan orta sahanın 34 yaşındaki dinamosu Atiba, art arda Osmanlı, Alanya, Konya ve Karabük maçlarına da ceza sınırında çıkmıştı.
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ŞENOL GÜNEŞ’TEN DERBİ AYARI

Hafta içi oynanacak Avrupa Ligi rövanşını ve gelecek haftaki Galatasaray derbisini de düşünen Beşiktaş'ın teknik patronu Şenol Güneş, farklı 11 arayışlarında… Tecrübeli hoca, İsrail’de hastalığına rağmen 90 dakika sahada kalan ve kart sınırında olan Gökhan Gönül'ü dinlendirip Akhisar karşısında sağ bekte Beck'e görev verecek.

Orta sahada İsrail’de yedek başlayan Oğuzhan ve Talisca'nın yeniden formayı teslim alması bekleniyor. Derbide kadro sıkıntısı yaşamak istemeyen Güneş'in ceza sınırındaki Atiba'nın yerine Gökhan İnler'i, Quaresma'nın yerine de Aboubakar'ı sahaya sürmesi muhtemel. İleri uçta ise uzun süredir olduğu gibi Cenk Tosun'un yeri garanti.

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