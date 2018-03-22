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Güney Kore'den Facebook'a para cezası!

Güney Kore'den Facebook'a para cezası!.10752
  • Giriş : 22.03.2018 / 13:02:00

Güney Kore'de sosyal medya devi Facebook'a 370 bin dolar para cezası verildi.

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Güney Kore'de sosyal medya devi Facebook'a ceza verildi. Güney Kore İletişim Komisyonundan yapılan açıklama ile kullanıcıların siteye erişimini sınırlandırılması nedeniyle 370 bin dolar para cezası verildi.

Açıklamada, Facebook'un ikna edici nedenler göstermeden erişimi sınırlandıramayacağı belirtildi.

Facebook'tan cezaya ilişkin yapılan açıklamada, Güney Kore İletişim Komisyonunun kararı nedeniyle hayal kırklığına uğradıklarına dikkat çekilerek, "Bütün kullanıcılarımız için en iyi performansı göstermek için çabalayacağız." ifadeleri kullanıldı.

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