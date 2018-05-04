Güney Kore'den Türkçe Erdoğan mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi ziyaret gerçekleştirdiği Güney Kore'den mesaj geldi. Güney Kore Devlet Başkanı Moon, Erdoğan ile ilgili Türkçe mesaj yayınladı.
Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, ''Türkiye ve Kore birbirinden uzakta olsa da yakın duygular paylaşan 'Kardeş Ülke'lerdir. İki 'Kardeş Ülke'nin ebedi gelişimini umar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sağlık dilerim'' ifadesini kullandı.
Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in sosyal paylaşım sitesi 'Twitter' üzerinden yaptığı açıklamada, ''Devlet ziyareti yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile güzel bir görüşme yaptım. Türkiye ve Kore birbirinden uzakta olsa da yakın duygular paylaşan 'Kardeş Ülke'lerdir. İki 'Kardeş Ülke'nin ebedi gelişimini umar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sağlık dilerim.'' dedi.
TRT
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