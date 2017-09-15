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Güney Kore: Kuzey Kore yalnız kalacak!

Güney Kore: Kuzey Kore yalnız kalacak!.13254
  • Giriş : 15.09.2017 / 12:28:00

Güney Kore, Kuzey Kore'nin takındığı tavır hakkında açıklama yaptı.

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Balistik füze denemeleri ile dünyanın gündeminden düşmeyen ve Amerika Birleşik Devletleri ile savaşın eşiğine gelen Kuzey Kore ilgili Güney Kore'den açıklama geldi. Moon Jae-in, Kuzey Kore'nin provokasyonlarının yalnızlık ile sonuçlanacağını belirtti.

Güney Kore lideri Moon Jae-in, Kuzey Kore’nin Japonya üzerinden fırlattığı füzenin, Kuzey Kore’nin diplomatik ve ekonomik yalnızlaştırılmasıyla sonuçlanacağını söyledi. Hidrojen bombası deneyerek dünyadan büyük tepki alan Kuzey Kore'nin gece saatlerinde Japonya üzerinden yine füze fırlattığı, füzenin Pasifik Okyanusuna düştüğü bildirilmişti.

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