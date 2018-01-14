Facebook Twitter Rss

Günübirlik evlere 2 milyon lira ceza!

Günübirlik evlere 2 milyon lira ceza!.30387
  • Giriş : 14.01.2018 / 08:30:00

81 il emniyet müdürlüğü, önceki gün e şzamanlı olarak günübirlik kiralanan evleri denetledi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Türkiye genelinde günübirlik kiralandığı düşünülen evlerle ilgili kontrol yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Kimlik Bildirim Sistemi’ne daha önceden kaydedilen veya yapılan araştırmalarda konumları itibarıyla günübirlik ev olabileceği değerlendirilen toplam 10 bin 56 ev kontrol edildi. 547 ev sahibine, toplam 2 milyon 183 bin 618 TL para cezası uygulandı.

 81 ev kapatılarak faaliyetine son verilirken, kontroller sırasında 46 ev yeni kayıt altına alındı. Haklarında yakalama kararı bulunan 31 kişi ve vize ihlali yapan yabancı uyruklu 5 kişi yakalandı. Kayıtdışı ekonomiyle mücadele edilmesinin de amaçlandığını belirten Emniyet Genel Müdürdüğü, denetimlerde suça karışmış kişilerin takibi ve yakalanması, genel güvenlik, sağlık açısından risk içeren unsurların engellenmesi, terörle mücadelenin etkin bir şekilde yürütülmesinin de hedeflendiğini açıkladı.

Habertürk

Köy altyapısına dev bütçe!

Cenk Tosun, Everton kariyerine tatsız başladı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Tuna: Çukurambar'daki binalar öldü

Tuna: Çukurambar'daki binalar öldü

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Ankara ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Olası İstanbul depremiyle ilgili kritik açıklama!

Olası İstanbul depremiyle ilgili kritik açıklama!

Deprem bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan, beklenen İstanbul depremi ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı

 

Trabzon Havalimanı uçuş trafiğine açıldı

Trabzon Havalimanı uçuş trafiğine açıldı

Trabzon Havalimanı'nda yaşanan kazanın ardından havalimanı uçuş trafiğine tekrar açıldı.

Taksim Metrosu girişinde duygulandıran görüntü

Taksim Metrosu girişinde duygulandıran görüntü

Taksim Metrosu girişinde soğuktan üşüdüğü için battaniyeye sarılan köpeğe vatandaşlar yoğun ilgi gös

 

Türel'den Atatürk heykeli sözü!

Türel'den Atatürk heykeli sözü!

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Türel, Twitter adresinden önemli açıklamalarda bulundu.

Ara Güler'den Tayyip Erdoğan için olay sözler

Ara Güler'den Tayyip Erdoğan için olay sözler

Ünlü fotoğrafçı Ara Güler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya