Gurbetçiler Almanya'da sandıklara akın etti
Almanya'da yaşayan gurbetçilerin sandıklara yoğun ilgi gösterdiği öğrenildi.
Ülkede oy verme işlemlerinde son üç güne girilirken bayram tatili ve hafta sonunun da etkisiyle özellikle Türklerin yoğun yaşadığı Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Düsseldorf ve Köln Başkonsoloslukları önünde uzun kuyruklar oluştu.
Düsseldorf Başkonsolosu Şule Gürel, yaptığı açıklamada, pazar günü olması nedeniyle uzun seçim kuyrukları meydana geldiğini ancak hafta içinde vatandaşların oylarını hızlı şekilde kullanabildiğini söyledi.
Düsseldorf Başkonsolosluğunda bu güne kadar 50 binden fazla kişinin oy kullandığını belirten Gürel, "Bu bir demokrasi şöleni ve biz bütün vatandaşlarımıza mutlaka vatandaşlık görevlerini yapmalarını, bu haklarını kullanmaları söylüyoruz. Bu son üç günü iyi değerlendirsinler ve mutlaka gelip oylarını kullasınlar." dedi.
Cumhuriyeti vatandaşı olmayan "mavi kartlı" vatandaşların oy kullanamadığını hatırlatan Gürel, seçmenlerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası olan fotoğraflı ve geçerli bir kimlikle oy kullanmaya gelmeleri gerektiğini kaydetti.
KÖLN'DE AŞIRI YOĞUNLUK YAŞANDI
Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes, seçimlerde son üç güne girildiğini hatırlatarak, bugün oy kullanılabilecek son pazar olmasından dolayı en kalabalık günü yaşadıklarını söyledi.
Erciyes, "Bizim Köln genelinde 130 bin seçmenimiz var. Bugünkü yoğunluğu da göz önüne alırsak biz yüzde 50 katılım bandını aşacağımızı tahmin ediyoruz." şeklinde konuştu.
Pazartesi ve salı günü oy kullanma işlemlerinin devam edeceğini anımsatan Erciyes, akşam saat 21.00'de kuyrukta olunsa dahi son seçmen oy verene kadar sandıkların açık kalacağını kaydetti.
BERLİN'DE SANDIKLARA YOĞUN İLGİ
Almanya'nın başkenti Berlin'de de sandıklara yoğun ilgi gösterildi.
Seçim sandıklarının kurulduğu Berlin Başkonsoloslu'ğunun bahçesinin önünde daha önceki günlere göre daha uzun kuyrukları oluştu.
TRT
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