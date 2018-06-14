Facebook Twitter Rss

Gürcistan Başbakanı istifa ettiğini açıkladı

Gürcistan Başbakanı istifa ettiğini açıkladı.14306
  • Giriş : 14.06.2018 / 09:11:00

Gürcistan Başbakanı Kvirikashvili istifa ettiğini halka duyurdu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikashvili son kararını verdi. Gürcü başbakan, Gürcistan partisi Gürcistan Rüyası'nın lideri ve eski başbakan Vanişli ile yaşadığı sorun nedeniyle istifa etti.

"İktidardaki partinin lideri ile bazı anlaşmazlıklar yaşadık” diyen Kvirikashvili, “Şu an, partinin liderinin yeni bir kabine kurması için fırsat verilmesinin zamanıdır” dedi.

İstifa eden başbakan, "Gürcistan'a; ülkemizin birleşik, dinamik ve demokratik bir ülke olacağına inanıyorum” diye konuştu.

NTV

Akşener: Kısaltılmış askerlik projemiz var

Dışişleri'nden Filistin mesajı!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Trump: Kuzey Kore artık bir tehdit değil

Trump: Kuzey Kore artık bir tehdit değil

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore ile ilgili açıklama yaptı.

İran'dan açıklama geldi: Çekilebiliriz!

İran'dan açıklama geldi: Çekilebiliriz!

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'den Suriye ile ilgili açıklama geldi.

 

Trump'tan Robert De Niro'ya küfür yanıtı

Trump'tan Robert De Niro'ya küfür yanıtı

Ünlü oyuncu Robert De Niro, canlı yayında Trump'a küfretti.

Trump'tan kritik Kore kararı!

Trump'tan kritik Kore kararı!

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore ile ilgili çarpıcı bir karara imza attı.

 

Donald Trump: Kuzey Kore'ye gideceğim!

Donald Trump: Kuzey Kore'ye gideceğim!

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore ile ilgili açıklama yaptı.

Helsinki'de polis, silahlı saldırganı vurdu

Helsinki'de polis, silahlı saldırganı vurdu

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de polis, silahlı saldırganı vurdu.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Farid Farjad Haber Aktüel'e konuştu

Farid Farjad Haber Aktüel'e konuştu

Dünyaca ünlü keman virtüozu Farid Farjad'dan Haber Aktüel'e çok özel açıklamalar.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya