Gürcistan Başbakanı istifa ettiğini açıkladı
Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikashvili son kararını verdi. Gürcü başbakan, Gürcistan partisi Gürcistan Rüyası'nın lideri ve eski başbakan Vanişli ile yaşadığı sorun nedeniyle istifa etti.
"İktidardaki partinin lideri ile bazı anlaşmazlıklar yaşadık” diyen Kvirikashvili, “Şu an, partinin liderinin yeni bir kabine kurması için fırsat verilmesinin zamanıdır” dedi.
İstifa eden başbakan, "Gürcistan'a; ülkemizin birleşik, dinamik ve demokratik bir ülke olacağına inanıyorum” diye konuştu.
NTV
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