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Gürsel Tekin adaylığını açıkladı

Gürsel Tekin adaylığını açıkladı.17962
  • Giriş : 30.07.2018 / 09:46:00

Cumhuriyet Halk Partisi'nde Gürsel Tekin adaylığını açıkladı.

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Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kılıçdaroğlu-İnce çekişmesi devam ederken, eski Genel Sekreter Gürsel Tekin de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olmak istediğini söyledi.

Habertürk'ten Kübra Par’a konuşan Tekin, “2019 yılında CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olmak istiyorum” dedi.

Tekin, Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce ile ilgili sorulara da yanıt verdi. Tekin şunları söyledi:

2009'DA KILIÇDAROĞLU'NA BEN TEKLİF ETTİM

"CHP Genel Başkanlığı çok önemli bir makamdır. Mustafa Kemal Atatürk’ün bıraktığı o koltukta oturmak herkesin hayalidir, ona hiç tereddüt yok. Gençlik kolu başkanlığından tutun tüm kademelerde görev yapmış bir siyasetçiyim. Görev yapmadığım yer sadece genel başkanlıktır. Ama tabii ki benim böyle bir talebim yok. Bir tek talebim var. 2009’da İstanbul İl Başkanlığı görevimi yürütürken, Sayın Baykal’a İstanbul’da aday olacağımı söyledim. Sonra koşullar başka bir noktaya getirdi. 3 tane araştırma yaptım. Araştırmaların tamamında Sayın Kılıçdaroğlu çıkınca kendim gidip, “Biz ancak sizinle bir sonuç alabiliriz” diyerek teklif ettim ve Sayın Genel Başkan o zaman aday oldu. 2014 yılında yine talebim devam etti, Sayın Sarıgül aday oldu. 2019 yılında Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olmak istiyorum. Bu şehri ihanetçilerin elinden kurtarmak istiyorum."

HABERTURK

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