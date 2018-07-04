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Guti'den Beşiktaş açıklaması: Dönüyorum

Guti'den Beşiktaş açıklaması: Dönüyorum.16176
  • Giriş : 04.07.2018 / 16:55:00

Beşiktaş Kulübü'nün heyecanla beklediği açıklama Guti'den geldi.

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Beşiktaş Kulübü'ne güzel haber geldi. Yardımcı teknik direktörlük görevi için adı geçen Guti beklenen açıklamayı yaptı.

Beşiktaş eski futbolcusu Guti'yle yeniden anlaşıyor. İspanyol Futbol adamı, Şenol Güneş'in yardımcısı olmak için İtanbul'a geliyor.

Haberi sosyal medya üzerinden veren Guti'nin paylaşımı şu şekilde:

Bugün Real Madrid'e, futbolcu ve antrenör olarak görev yaptığım bütün yıllar için teşekkür ediyorum. Birkaç gün içerisinde Beşiktaş'a, evime katılarak yardımcı antrenör olarak profesyonel kariyerime devam edeceğim. Beşiktaş'a, bana verdiği sevgi ve güven için minnettarım. Size büyük bir coşkuyla geri dönüyorum. Ailem ve ben İstanbul'daki bu macerayı dört gözle bekliyoruz.

2010-2011 sezonunun başında Real Madrid'den Beşiktaş'a transfer olan Guti Hernandez, bu sezonda Beşiktaş forması ile 37 maçta 11 gol ve 14 asist üreterek, siyah beyazlı taraftarların gönlünde taht kurmayı başarmıştı.

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