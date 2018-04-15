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Güvercin kafesi kavgasında kan döküldü!

Güvercin kafesi kavgasında kan döküldü!.18457
  • Giriş : 15.04.2018 / 08:25:00
  • Güncelleme : 15.04.2018 / 08:27:51

Bursa'da güvercin kafesinin neden olduğu kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

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Gemlik ilçesi Kumla mahallesinde akşam saatlerinde meydana gelen güvercin kafesi kavgasında  Taner C. tarafından vurulduğu öne sürülen Mehmet Sayılan kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Zanlı Taner C.'de Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa süre sonra  yakalandı.

Kumla Mahallesinde meydana gelen olayda, güvercin kafesinden başlayan Taner C. ile Mehmet Sayılan'ın  kavgası cinayetle sonuçlandı.  İddialara göre Taner C. ilk olarak Mehmet Sayılan'ı  karın bölgesinden vurdu. Ardından Mehmet Sayılan'ın  oğlu M.S.'yi bacaklarından yaralayan Taner C. olay yerinden kaçtı.

Gemlik Muammer Ağım Devlet Hastanesine kaldırılan baba oğul tedavi altına alınırken, baba Mehmet Sayılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.  Oğlu M.S.'nin ise tedavisi devam ediyor.

HATIRLAMADIĞINI İDDİA ETTİ

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin araştırması sonrası yaptıkları operasyonda yakalanan katil zanlısı  Taner C. olayı hatırlamadığını iddia etti. Zanlı sağlık kontrolünden geçtikten sonra ilk sorgusu Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğünde yapıldı.

Cinayetle alakalı soruşturma sürdürülüyor.

TGRT

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