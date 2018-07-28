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Güzel manken Azra Akın 5 aylık hamile!

Güzel manken Azra Akın 5 aylık hamile!.15023
  • Giriş : 28.07.2018 / 15:11:00

Güzel manken Azra Akın'ın 5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı.

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Beşik Modelleri

Uzun yıllar Kıvanç Tatlıtuğ ile aşk yaşayan ve ayrılıklarıyla uzun zaman konuşulan Azra Akın, geçtiğimiz yıl evlendiği eşinden bebek bekliyor.

2002 Türkiye ve Dünya Güzeli Azra Akın, Edirne'deki evlerinin bahçesinden elleriyle erik topladı.

36 yaşındaki manken, instagram hesabından paylaştığı karelere "Huzurlu cumalar" notunu yazdı.

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