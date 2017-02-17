Güzel oyuncudan Tayyip Erdoğan'a övgü!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tüm dünyadan güzel mesajlar geliyor. Suriyeliler için Türkiye'nin oynadığı role değinen ünlü isim Lindsay Lohan, Erdoğan'ın çok büyük bir kalbi olduğunu ve mültecilere yardım ettiğini niteledi.
Ünlü film yıldızı Lindsay Lohan, Daily Mail gazetesine yaptığı açıklamada, Trump’ın yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye yaparak Türkiye’ye destek vermesini istedi. Lohan, Donald Trump’ın Türkiye’deki mültecilerin durumunu ve mülteciler konusundaki yaptıklarını yerinde görmesinin Amerikan halkı için de önemli olacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın halkı tarafından sevilen biri olduğunu belirten Lindsay Lohan, mülteciler konusunda yaptıklarını gördüğünü ve Erdoğan’ın büyük bir merhamet sahibi ve kalbi olduğunu kaydetti. Lohan, mülteciler konusunda bir belgesel çalışması yaparak, mülteci sorununu dünyaya duyurmaya çalışacağını açıkladı.
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