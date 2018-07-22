Güzellik kraliçesine idam cezası verildi
Kenya'nın Nairobi kentinde sevgilisini öldüren 24 yaşındaki güzellik kraliçesinin ifadesi inandırıcı bulunmadı. Ruth Kamande'nin idam cezası aldığı öğrenildi.
Davaya bakan Hakim Jessie Lessit, “Gençlerin, ilişkileri süresince hayal kırıklığına uğrasa bile birlikte oldukları kız veya erkek arkadaşlarını öldürmelerinin doğru bir yöntem olduğunu düşünmüyorum. Bunu yerine o kişiden uzaklaşmak veya onu affetmek daha doğru. Gençlerin bunu bilmesi gerekir." şeklinde konuştu.
Mahkeme, Kamande'yi “kurbanın cep telefonuna izinsiz eriştiği, merhamet göstermediği ve canavarca hislerle öldürdüğü” sebebi ile idam cezasına çarptırdı.
Mahkeme başkanı Hakim Jessie Lesiit, verilecek daha hafif bir cezanın “suçluyu bir kahramana dönüştürebileceği” gerekçesiyle reddetti. Olayda hayatını kaybeden Farid Mohammed’in ailesi ise cezayı adil olarak nitelendirdi. Maktülün halası halası Emmah Wanjiku, "adaletin yerini bulduğu bugüne şahit olduğumuz için ailecek sevinçliyiz” dedi.
Uluslararası Af Örgütü (Amnesty İnternational), cezaevinde düzenlenen Miss Langata Prison 2016 yarışmasında birinci seçilen genç kadın hakkında verilen kararı kınadı. Kenya insan hakları örgütleri verilen bu kararı “insanlık dışı ve aşırı” olarak değerlendirdi.
Yönetmen Irungu Houghton kararla ilgili yaptığı açıklamada, “Kenya'nın bu acımasız, insanlık dışı ve modası geçmiş bir cezalandırma yöntemini kullanmaya devam etmesinden endişe duyuyoruz” dedi. Houghton, söz konusu kararı Kenya’nın ölüm cezalarını hapis şartlarına çevirmede kaydettiği ilerlemeye bir darbe olarak nitelendirdi.
Kenya'da idam cezasının yasalarda yeri olsa bile son 31 yıldır hiçbir mahkum için uygulanmadığı biliniyor. Genç kadının avukatı Joyner Okonjo, ise idam kararını temyiz edeceğini ancak uygulanırsa da 1987'den bu yana bunun bir ilk olacağını belirtti.
Üç yıldır tutuklu olan ve duruşma gününü bekleyen Kamande'nin, 2016 yılında hapishaneler arasında yapılan bir güzellik yarışmasında birinci olarak kraliçe tacı giymişti.
EURONEWS
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