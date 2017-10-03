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haber10.com sitesi yayın hayatına veda etti

haber10.com sitesi yayın hayatına veda etti.12834
  • Giriş : 03.10.2017 / 21:17:00

haber10.com adresinden yayın yapan haber sitesi, okuyucularına yayın hayatını sonlandırdıklarını duyurdu.

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haber10 sitesinin, sitesinden duyurduğu bir ilanla yayına son verdiklerini duyurdu.

Haber sitesinin kapanmasına sebep ise ekonomik nedenler.

Haber10 sitesine girenler şu mesajlar karşılaşıyor:

Kıymetli dostlarımız;

Bu defa kendi haberimizi sizlerle paylaşıyoruz.

2003 yılından bugüne inandığımız değerler çerçevesinde ilkeli, doğru habercilik ve analizler yapmaya çalıştık. Karşımıza çıkan badireleri inanç ve azimle atlattık.

Yoğun siyasi çalkantılar içerisinde geçen süreçte, vatanımız ve milletimiz için ortak değerlere dört elle sarıldık.

Geldiğimiz noktada; yayın hayatımıza ekonomik nedenlerden dolayı veda ediyoruz.

Bu süre zarfında samimiyetini ve sıcaklığını sürekli olarak yanımızda hissettiğimiz siz değerli okuyucularımıza, pek kıymetli yazarlarımıza ve fedakar çalışma arkadaşlarımıza teşekkürü borç biliriz.

Sevgi ve hürmetle...

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