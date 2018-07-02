Haberturk Gazetesi kapanıyor
Geçtiğimiz günlerde çalışanlarına gönderilen mektupla kapatılacağı bildirilen Haberturk gazetesi için açıklama geldi. Konuya ilişkin konuşan Fatih Altaylı, dedikoduları doğruladı.
Habertürk gazetesinin kapatılacağı iddiası, Ciner Medya Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ'dan çalışanlara gönderilen bilgilendirme e-postasıyla doğrulandı.
Gazete DuvaR'ın haberine göre, Habertürk için bir süredir dile getirilen iddia gazete yönetimi tarafından doğrulandı ve gazetenin kağıt baskısına 5 Temmuz itibariyle son vereceği belirtildi.
Ciner Medya Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ, bu sabah gazete çalışanlarına bir bilgilendirme maili attı. Gazetenin kağıt baskısına 5 Temmuz itibariyle son verileceğini belirten Tekdağ, çalışanların bir bölümünün ise internet portalına kaydırılacağını ifade etti.
Çalışanlara gönderilen mektup özetle şöyle:
"Yazılı basın faaliyetlerimizi 5 Temmuz 2018 tarihi itibariyle sonlandırmaya, buna mukabil gazetecilik faaliyetlerimizi televizyonlarımız Show Haber, Habertürk TV, Bloomberg HT ile entegre bir vaziyette Habertürk com başta olmak üzere internet mecralarımız odaklı olarak daha da güçlü bir şekilde devam ettirmeye karar verdik.
Yukarıda duyurusunu yaptığımız kararımızın çalışma ilişkilerimizde bazı değişmeler ve sonuçlara yol açması doğaldır ve kaçınılmazdır. Bu konudaki kararlarımız ve uygulamalarımız kısa süre içerisinde insan kaynaklarımız tarafından değerli çalışma arkadaşlarımızla paylaşılacaktır. Ancak şu kadarını belirtelim ki, sektörde meydana gelen değişimlere ekonomik olarak zorunlu yanıt niteliğindeki bu dönüşüm kararımızla nitelik ve nicelik olarak uygun özelliklere sahip olduğunu değerlendirdiğimiz çalışma arkadaşlarımızla grubumuz bünyesinde yol arkadaşlığımızı devam ettirme kararlılığımız mevcuttur. Bu konuda da yönetim düzeyinde yapılan ve yapılacak değerlendirmeler en kısa sürede insan kaynakları Birimimiz tarafından çalışma arkadaşlarımızla paylaşılacaktır."
Habertürk gazetesinin kurucu Genel Yayın Yönetmeni Fatih Altaylı da gazetenin kapanacağı iddiaları için “Dedikodular bu kadar ayyuka çıktığına göre, anlaşılan haberler gerçeği yansıtıyor. Patron herhalde kapatma kararı almış” demişti.
Habertürk, 1 Mart 2009'da yayın hayatına başlamıştı.
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